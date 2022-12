Vurderer endringer i Toppserien – slik kan sesongen bli

Fotballpresident Lise Klaveness opplyste om modellene som seriekomiteen i NFF ønsker innspill på under en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag. Innstillingen fra komiteen skal være klar innen NFFs styremøte 17. og 18. januar på nyåret.

– Komiteen er samlet om at det bør gjennomføres en høring blant klubbene det gjelder, interesseforening og kretser for å få innspill og forankring knyttet til de ulike modellene som diskuteres, sa Klaveness.

Klubbene har fått frist til 26. desember med å spille inn. På nyåret vil komiteen diskutere og spille inn til styret. Forbundstinget avgjør dette til slutt.

Dersom det ikke blir endring i antall lag i Toppserien eller 1.-divisjon, kan endringen implementeres før neste sesong. Hvis det blir endring i antall lag, blir det en overgangssesong, opplyste Klaveness.

Dette er modellene:

* Videreføre sluttspillsordningen, men justerer poengsystemet. For eksempel at poeng i grunnspillet blir med i sluttspillet og at man gjør endringer som tilsier at man deler Toppserien og 1. div.

* Kutter sluttspill, men kjører halvannen seriespill der lagene møter hverandre tre ganger. Hjemmebanefordel i siste tredje kamp vil kunne avgjøres ved loddtrekning. 1.-divisjon vil 2023-sesongen bli et overgangsår hvor det blir vanlig dobbel serie, og så legges det på to år fra 2024.

* Som alternativ 1 med justert sluttspill, men for 1.-divisjon vil 2023 bli overgangsår der det blir dobbel serie og avvikler sluttspill.