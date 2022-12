Klaveness: – Vi skal være sta i kampen for menneskerettigheter

Klaveness har vært en av de fremste kritikerne av fotball-VM i Qatar, der hun blant annet snakket VM-arrangøren og Fifa midt imot under kongressen i mars.

Hun angrer ikke på det sterke fokuset på menneskerettigheter og LHBTQ-rettigheter før mesterskapet.

– Vi må være utrolig sta på at universelle rettigheter er universelle rettigheter, sa Klaveness, og lovet å ikke slippe saken når lysene slokkes på VM-stadionene i Qatar.

Handler om én ting

– Det er viktig at alle holder fokus på at disse endringene som Qatar og Fifa har sagt skal være arven etter VM, blir arven etter VM.

– Denne saken er så stor at det fort blir polariserende samtaler, men dette handler kun om én ting, og det er at det er forbundets ansvar at de som sitter med makten holder seg på det de blir valgt på. Det er at fotballen skal basere seg på universelle rettigheter, fortsatte hun.

Hun var på plass i Qatar da VM startet for å legge ytterligere press på Fifa. Der hadde NFFs representanter en rekke møter med ulike grupperinger og representanter for arrangøren og Fifa. Fifa-president Gianni Infantino svarte imidlertid ikke på forespørselen om et møte, ifølge Klaveness.

– Ingen boikott

Hun står fast på at det var riktig ikke å være til stede på noen kamper og avviser at dette innebar noen boikott av mesterskapet.

– Når vi ikke var kvalifisert, landet vi på at det var unødvendig å være til stede på tribunene, unødvendig for meg å være på VIP-tribunen. Det var ingen boikotthandling. Det var en avveining vi gjorde, blant annet for å bevare egen troverdighet, sa fotballpresidenten, som innrømmer at saken har vært svært arbeidskrevende.

– Fifa-kongressen satte tonen like etter at jeg ble president. Vi skulle ønske det var enda bedre og enda større oppslutning. Nå er fotballfokuset veldig stort under VM. Det er forutsigbart og fotballens kraft, og slik skal det være, sa Klaveness.