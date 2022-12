Kilde utenfor pallen i Val Gardena-utforen: – Ikke rom til å gjøre feil

Kilde sto med to utforseirer og én super-G-seier hittil denne sesongen, men torsdag gikk det ikke fort nok i kampen om seier. Kriechmayr vant etter en heftig kamp mot flere sterke tider. Kilde var 26 hundredeler bak østerrikeren.

Det var svært tett og jevnt i Italia torsdag, der det skilte bare 32 hundredeler fra 1.- til 7.-plass. Det svingte godt for Kilde underveis. Han byttet med å ligge foran og bak leder, tyske Josef Ferstl, og i mål var han to fattige hundredeler foran.

– Det er kort, så man har ikke rom til å gjøre noe feil. Man har som regel ikke det, men spesielt ikke i dag. Jeg taper ett halvsekund her nede, og det må jeg bare rette opp til lørdag, sa Kilde til Viaplay.

– Jeg følte at jeg ikke fikk med den farten jeg ville, fortsatte han.

Tett

Etterpå skulle flere fartskanoner vise enorm fart ned den italienske traseen. Først kjørte østerrikske Matthias Mayer ned til en solid ledelse, 13 hundredeler foran Kilde.

Det skulle likevel ikke holde til seier, for fra startnummer tolv suste verdenscupleder Marco Odermatt i mål to hundredeler foran Mayer.

Men heller ikke den sveitsiske verdenscupvinneren fikk juble for seier torsdag, for på startnummeret etterpå kjørte Kriechmayr over målstreken, elleve hundredeler foran Odermatt.

Personlig rekord

Fra startnummer 57 kjørte Markus Nordgaard Fossland ned til karrierebeste. Han hadde 39.-plass som i best i verdenscupen fra tidligere, men torsdag ble det 27.-plass i Val Gardena. Det var bare 1,01 sekunder opp til vinneren Kriechmayr.

Adrian Smiseth Sejersted ble nummer 30 og Henrik Røa nummer 57.

Fredag venter det super-G-renn i Val Gardena.

