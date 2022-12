Frankrikes trener: - Det er følelser og stolthet

Marokko fikk verst tenkelige start da de slapp inn bare fem minutter inn i kampen. Til tross for en jevn kamp som levde lenge, greide de ikke å komme seg tilbake i kampen og tapte for Frankrike.

Dermed får Frankrike sjansen til å forsvare VM-gullet fra 2018. I finalen møter de Argentina.

– Det er følelser og stolthet. Vi har vært sammen med spillerne en måned nå, det er aldri lett, men de får lønn for strevet, sier Didier Deschamps etter kampen, ifølge Le Parisien.

Målscorer Theo Hernández var også svært fornøyd etter kampen.

For mange tekniske feil

– Å spille to finaler på rad er utrolig. Vi gjorde en kjempejobb. Vi kommer til å jobbe hardt for å vinne denne finalen, sa venstrebacken til den franske TV-kanalen TF1 etter kampen.

Marokko har vært årets sensasjon da de som første arabiske og afrikanske land nådde en semifinale i VM. I semifinalen ga de det de hadde, men kom til kort mot de franske stjernene.

– Vi kom oss ikke helt inn i kampen og gjorde mange tekniske feil. Vi var bedre etter pause, men greide ikke score. Skadene gjorde oss heller ingen tjenester. I dag fortjente vi ikke noe mer, konkluderte Marokko-trener Walid Regragui etter kampen, ifølge DPA.

Jevn kamp

Fem minutter inn i kampen fyrte Kylian Mbappé av et skudd som gikk i blokka. Returen havnet hos venstreback Theo Hernández som på akrobatisk vis satte inn 1-0-målet. Det var bare det andre målet Marokko hadde sluppet inn så langt i årets VM. Det var også det tidligste målet i en VM-semifinale siden 1958.

Den dårlige starten skremte likevel ikke Marokko, som spilte seg inn i kampen. Like før pause fikk de en stor mulighet da Jawad El Yamiq leverte et brassespark fra øverste hylle. Skuddet ble likevel reddet av Frankrikes Hugo Lloris som på mesterlig vis fikk en hånd på ballen.

I andre omgang var det heller ingen tegn på at Marokko hadde gitt opp, hvor de trykket på oppover i banen og stresset Frankrike. De skapte flere muligheter, men fikk ikke hull på byllen.

Sterkt fransk lag

Det var heller Frankrike som skulle skape noe da Mbappé ti minutter før slutt tråklet seg gjennom og fikk fyrt av et skudd. Skuddet gikk via et marokkansk bein og havnet hos Randal Kolo Muani som trillet inn 2-0-målet. Målet var Muanis første touch på ballen etter han kom på banen bare sekunder før.

De franske herrene har hatt et fantastisk mesterskap og kan nå krone det hele med å skrive seg inn i historiebøkene. Ingen land har forsvart en VM-tittel i fotball siden Brasil gjorde det i 1962. Vinner de mot Argentina søndag så bryter de den langtlevende «forbannelsen».

Marokkos mesterskap er heller ikke over. De møter Kroatia til bronsefinale på lørdag.