Svein-Erik Edvartsen ny generalsekretær i Norges Vektløfterforbund

Ansettelsen ble opplyst i en pressemelding mandag.

– Jeg er veldig glad for at Forbundsstyret til slutt valgte meg. Idretten har betydd mye for meg gjennom hele livet, og jeg opplever at det er veldig spennende tider og mye positivt på gang i Norges Vektløfterforbund, sier Edvartsen.

Han var lenge en profilert fotballdommer, men sluttet i 2017 etter at han kom i konflikt med Norges Fotballforbund (NFF) grunnet mobbeanklager mot ham. Edvartsen hevdet på sin side å ha blitt utsatt for rasisme fra andre toppdommere.

I etterkant inngikk han forlik med NFF, men fikk ikke fortsette som dommer. På høsten samme år ble han sagt opp fra jobben som seksjonsleder i fotballforbundet. Et forlik i den saken kom i juni 2018.

– Solid erfaring

Edvartsen har i etterkant mottatt kompensasjon for at han ikke har fått dømme. Han er fortsatt innstilt på å komme tilbake som fotballdommer.

Nå er han tilbake i lokalene på Ullevaal stadion.

Hedmarkingen har blant annet jobbet som dommerekspert for et spillselskap, men er ferdig i den rollen når han nå blir generalsekretær i vektløfterforbundet. Han fortsetter imidlertid i jobben i et eventbyrå.

– Med Svein-Erik Edvartsen får vi en generalsekretær med svært solid erfaring fra idretten. Det er ikke mange som har erfaring fra lederstillinger i samtlige organisasjonsledd i Norsk Idrett og fra frivillighetsarbeidet i idretten tillegg. Erfaringen hans fra næringslivet og hans store nettverk vil også komme godt med. I tillegg har han personlige egenskaper og kvalifikasjoner som vi er trygge på at kommer til å løfte Norges Vektløfterforbund, sier president Stian Grimseth.

VM på hjemmebane i 2025

Norge skal arrangere VM i vektløfting i Førde i 2025.

– Det blir spennende å være del av det arrangementet. Jeg har vært ansatt i ulike idrettsorganisasjoner i hele livet og opplever vektløfterforbundet som et lite, men veldrevet forbund, der det er et stort potensial for vekst. Både i medlemsmasse og på sponsorsiden, sier Edvartsen til VG.