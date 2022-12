NBA gir MVP-trofeet navn etter Michael Jordan

Basketballigaen offentliggjorde tirsdag at trofeet får navn etter spilleren som er allment anerkjent som tidenes beste. Jordan vant selv MVP-trofeet fem ganger.

NBA nøyer seg ikke med det. De øvrige kåringene får også trofeer med navn etter spillere som representerte det prisen skal utdeles for. Blant dem er en helt ny kategori, «clutch», som gis til en spiller som er spesielt god under press og i avgjørende situasjoner. Den får navn etter Jerry West.

Hakeem Olajuwon-trofeet vil bli gitt til årets beste defensive spiller, Wilt Chamberlain-trofeet til årets nykommer, John Havlicek-trofeet til «sixth man» (beste reserve), og George Mikan-trofeet til mest forbedrede spiller.

– Våre nye trofeer feirer noen av de største og viktigste spillerne i NBAs historie. Når vi hver sesong anerkjenner ligaens beste prestasjoner, hedrer vi samtidig legendene som representerer kvalitetene i disse prisene, sier NBA-kommissær Adam Silver.

Nylig presenterte ligaen også et nytt trofé for laget med best statistikk i grunnserien. Det har navn etter Maurice Podoloff, NBAs første kommissær. MVP-trofeet bar hans navn inntil forrige sesong, da det ble vunnet av Nikola Jokic.