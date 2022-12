Iransk fotballspiller kan bli henrettet – organisasjon er opprørt

Nasr-Azadani spiller for klubben Iranjavan i hjemlandet. Det er den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPro som skriver om den angivelige faren for dødsstraff på sin Twitter-konto.

«FIFPro er sjokkert og opprørt over rapportene at den profesjonelle fotballspilleren Amir Nasr-Azadani står overfor en henrettelse i Iran for å ha kjempet for kvinners rettigheter og grunnleggende frihet i landet sitt», heter det i en uttalelse.

«Vi står sammen med Amir og ber om at straffen trekkes tilbake umiddelbart», heter det videre.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty har publisert en liste over mennesker som kan bli straffet av Iran. Der er Nasr-Azadanis navn blant dem som kan få dødsstraff.

«Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta alle nødvendige tiltak for å presse iranske myndigheter til å stoppe henrettelser og oppheve dødsdommer», heter det.

Flere demonstranter er allerede blitt henrettet og mange er dømt til døden. Den 23 år gamle aktivisten Mohsen Shekari ble henrettet torsdag sist uke. Justismyndighetene i landet har kunngjort at flere henrettelser snart vil finne sted.

EU har forsøkt å legge press på Iran ved å vedta en rekke sanksjoner mot landet.

Protestbølgen i Iran har kommet etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket håret godt nok. De omfattende demonstrasjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979.

(©NTB)