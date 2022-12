VM-opptur: – Gamle Henrik Christiansen er tilbake

Medaljen var en solid og gledelig opptur for Christiansen som har hatt noen tunge sesonger etter ikke å ha fått trent skikkelig under to år med koronapandemi. OL ble en stor skuffelse for svømmeren fra Rælingen.

– Dette var utrolig deilig etter at det har vært en tøff periode med både sykdom og dårlig kontinuitet i treningen. Nå føler jeg at gamle Henrik Christiansen er tilbake, sa 26-åringen til NTB.

Christiansen åpnet på 2.-plass, men falt ned til sjuendeplassen og kjempet etter hvert om bronseplassen. Han var oppe på tredjeplassen etter 400 meter bak italienske Gregorio Paltrinieri og Shogo Takeda. Etter halvsvømt distanse hadde nordmannen tatt seg forbi japaneren.

Etter drøye 1000 meter var nordmannen i ledelsen, og de to kjempet en durabelig kamp om gullet. Italieneren var derimot ustoppelig mot slutten. Franske Damien Joly klarte også å ta seg forbi nordmannen mot slutten.

– Showe litt

– Jeg måtte jo showe litt og vise meg fram, men gjort er gjort, og det viktigste var å ta en medalje, sa Christiansen om løpet sitt.

Den italienske svømmeren noterte tiden 14.16,88 og var 2,74 sekunder foran Joly, mens Christiansen endte 7,20 sekunder bak med tiden 14.24,08.

Den norske rekorden på distansen på kortbane har Christiansen selv og er på 14.18,15. Det hadde holdt til sølv.

Christiansen skal også svømme 800 meter fri og er direkte kvalifisert til finaleheat lørdag.

– Jeg er kvalifisert inn med den femte beste tiden og skal svømme i samme bane som jeg gjorde på 1500 meter. Jeg har valgt å konsentrere meg om de lengste distansene denne høsten.

Slått ut i semifinale

Tidligere tirsdag forbedret Markus Lie sin norske og nordiske rekord på 100 meter rygg i semifinalen til 50,67. Det holdt bare til 13.-plass og ingen finale under kortbane-VM.

Lie hadde 50,89 i forsøket og forbedret tiden med 22/100 sekund i semifinalen. Han måtte ha svømt på 50,01 for å ha tatt seg til en finale.

Nicholas Lia svømte 50 meter butterfly på 23,00, mens Ingeborg Vassbakk Løyning var i mål på tiden 58,49 på 100 meter rygg. Ingen av de gikk til semifinale.