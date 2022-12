Dette er den nye VM-ballen til finalene i Qatar

«Al Hilm» betyr «drømmen» på arabisk. «Drømmeballen» er inspirert av ørkenene i regionen som omgir emiratet.

«Al Rihla», som de spilte med i gruppespillet, åttedels- og kvartfinalene, betyr «reisen» på arabisk.

VM-ballene er utstyrt med ny teknologi som måler både fart, omdreininger, akselerasjon, vinkel og støttes av kunstig intelligens som hjelper VAR-dommerne til blant annet å stadfeste det nøyaktige tidspunktet ballen spilles i offsidesituasjoner.

– Dataene fra ballen åpner for ny innsikt for historiefortelling rundt de unike øyeblikkene på banen i dette verdensmesterskapet, sa Johannes Holzmüller, direktør for fotballteknologi og innovasjon i Fifa, ifølge Blick.

Ballen ble også designet med tanke på miljøet. Alle materialer og komponenter er bærekraftige. «Al Hilm» er den første ballen i et VM som har blitt laget utelukkende med vannbasert maling og lim. Kulen er hellimt uten sømmer.