Ronaldo tangerte rekord. Men var det hans siste landskamp?

Med innhoppet mot Marokko lørdag deler han nå rekorden over flest landskamper i verden med Kuwaits Badr Al-Mutawa. Sistnevnte fikk sin 196. kamp i Kuwaits 0-3-tap for Jordan i kvalifiseringen til Asia-mesterskapet neste år. 37 år gamle Al-Mutawa er fortsatt aktiv i den hjemlige ligaen.

Uviss vei videre

Ronaldo startet de to siste kampene i VM på benken, men kom inn i andre omgang mot Marokko. Det gjorde ham historisk. Fra før er Ronaldo rekordholder på antall landslagsmål med sine 118.

Men nå er spørsmålet om Ronaldo får flere landskamper etter tapet for Marokko. 37-åringen er som kjent klubbløs. Og han har avvst ryktene om at han skal spille i Saudi-Arabia

Neste mesterskap er EM i Tyskland i 2024, et mesterskap Portugal og Ronaldo vant i 2016. Før VM skal Ronaldo ha sagt at han ønsker å være med til EM i 2024.

Santos er fortsatt sjefen

Men ting kan ha endret seg etter at landslagssjef Fernando Santos startet med Ronaldo på benken i de to siste VM-kampene. Ronaldo kom inn tidlig etter pause, men portugiserne klarte ikke å bryte ned Marokkos sterke forsvarsmur. Etter kampen kritiserte kjæresten Georgina Rodriguez trener Santos offentlig for at han ikke brukte Ronaldo fra start.

Portugisisk presse har forskjellige teorier om Ronaldos vei videre. Han har foreløpig ikke uttalt seg etter VM-exiten som åpenbart var smertefull.

Uansett ansees han for å være Portugals største idrettsutøver gjennom alle tider.