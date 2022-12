Poengdeling i bunnoppgjør, Ready vant etter enorm 2. omgang

Vi starter søndagens bandyrunde på Bogstad kunstisbane med bunnoppgjøret mellom Røa og Ullern – en uhyre viktig kamp for begge lag i bunnstriden av Eliteserien. Før oppgjøret sto Røa med to poeng og Ullern med null, så det var en klassisk kamp begge lag måtte vinne for å ha heng på de åtte beste lagene som går til sluttspill.

Og det ble en fartsfylt åpning på kampen, der det sto 1–1 etter bare sju minutter og 45 sekunder. Iskander Nugmanov har spilt seg varm i Røa-trøya og scoret etter seks og et halvt minutt, før Nicolai Linnes Pedersen utlignet til 1–1 minuttet etter på en corner.

1–1 sto seg til det var spilt 33 minutter. Da satte Isak Hareide inn 2–1 til gjestene fra Ullern, og 2–1 var også stillingen til pause.

Det tok 30 minutter fra 2–1 kom, til det ble et fjerde mål. Elliot Evensen utlignet til 2–2 etter pasning fra Eirik Norling, og da Nugmanov satte inn 3–2 etter 78 minutter, hadde Røa snudd kampen. Da lå en ny seier i lufta for Røa, som slo Mjøndalen 3–2 onsdag.

Halvveis fornøyd

Men den gang ei. Mikkel Gaasrud kriget inn 3–3 etter en corner minuttet før full tid, og Ullern hadde faktisk et stolpeskudd på overtid av oppgjøret. Men flere mål ble det ikke. Dermed endte det 3–3.

– Det var en ganske dårlig kamp. 3–3 føles fair. Det var ganske så kaldt! To unge lag, og det ser man også i kampen. Vi kunne avgjort med stangskuddet, men de hadde store sjanser de og. Vi spilte ganske dårlig i dag, det var treneren enig i, sier Ullerns Didrik Strømme.

– Men ett poeng, sesongens første, med en sen utligning, smaker vel greit?

– Det er alltid godt å utligne i sluttminuttene og få med oss hvert fall ett poeng. Det er mye bedre enn null, sier han.

– Det var relativt ufortjent med uavgjort vil jeg si, med tanke på hvem som styrte matchen og basert på sjanser. Det burde vært avgjort tidligere, og surt å miste poeng i denne kampen, sier Røa-kaptein Mikkel Hæger.

[ Grorud henter tidligere Vålerenga- og FFK-spiller ]

Utrolig 2. omgang av Ready

Det så ut til å bli en intens og spennende avslutning på toppoppgjøret mellom Ready og Solberg da Sondre Kristoffersen utlignet til 2–2 ti minutter ut i den andre omgangen.

Det skjedde ikke, for maken til maktdemonstrasjon av Ready de siste 35 minuttene skal man lete lenge etter:

Isac Jerner satte inn 3–2 minuttet etter at Kristoffersen utlignet. Fredrik Nordby økte til 4–2 etter 65 minutter, og da tok Solberg timeout. Det hjalp ikke: Nordby økte til 5–2 etter 62 minutter og Martin Dregler til 6–2 etter 64 minutter før Eriksson hamret inn en corner etter 72 minutter.

Og ydmykelsen var total da Nordby satte inn sitt tredje for omgangen og Readys niende til 9–2 etter 87 minutter. Da hadde Dregler scoret sitt andre like før. Dermed vant Ready 9-2!

– Det var solide siste 35, ja! Jeg er veldig fornøyd med defensiven. Der synes jeg vi gjør mye riktig, og da får vi kontringsmuligheter som vi utnytter. Det føltes som om gutta var klare for kamp før kampen, de hadde bra fokus, sier trener Lars Christian Sveen.

– Man liker jo å spille bra kamper mot gode lag. Da er man spesielt fornøyd med to poeng, sier han videre.

– Vi var bra over 90 minutter i dag, men det tok litt tid før det løsnet, sier Gustav Eriksson.

[ Zuccarello med to assists i Wild-seier ]

Ullevål spilte uavgjort, nå er det landslagspause

Ullevål ledet 3–0 mot Høvik, men slapp inn tre strake da Jonas Tjomsland hamret inn 4-3-ledelse fem minutter ut i 2. omgang. Så scoret Høvik to strake og ledet 5–4 på overtid før Jesper Gadderud utlignet til 5–5 på straffe.

Dermed står Ullevål med tre poeng etter seks kamper. De er nummer 8, à poeng med Røa og Mjøndalen.

Nå er det duket for en landslagspause på alle nivåer, og det er samlinger både for A-landslag, U19 og U17. Neste kamp for alle Oslo-lagene er 21. desember. Da er det duket for Ullern-Solberg (19.00), Ready-Høvik (20.00) og Røa-Ullevål (20.00). Så er det kamper på bandyens nasjonaldag på 2. juledag. Da møtes Stabæk og Ullern (13.00), Ullevål og Ready (13.00) og Drammen og Røa (16.00).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen





Eliteserien menn søndag, 8. runde:

Sarpsborg – Drammen 3-2, Høvik – Ullevål 5-5, Ready – Solberg 9-2, Røa – Ullern 3-3

Utsatt: Stabæk – Mjøndalen.