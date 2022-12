Jubeldag for Kalvå: – Det var bare å krige

Den norske løperen var til slutt 12,7 sekunder bak. Kalvå kjempet underveis med Frida Karlsson, men den svenske løperen fikk det tungt mot slutten og endte på 3.-plass.

Det var kaldt under rennet, ned mot 18 minusgrader viste gradestokken. Finland, Norge, Sverige og Tyskland tok de fire første plassene. Deretter ble det finsk og amerkansk.

Ned mot 19 minusgrader

Anne Kjersti Kalvå har to fjerdeplasser og hun har kun vært til sammen 0,7 sekunder unna pallen de to rennene. Denne gangen skulle hun endelig lykkes.

– Skikkelig deilig å endelig ta seg opp på pallen. Det var skikkelig kult å gå, men vanskelig å vite hvordan det var uti der. Det var bare å krige. Jeg var sliten forrige uke, men jeg har brukt tiden på å hvile. Det gjaldt å gå jevnt og holde trykket underveis, sa Kalvå til NRK.

Det var skikkelig vinterføre på kvinnenes klassiske renn, kaldt og trådt. Temperaturen var ved start mellom 17 og 19 minusgrader. Det var en litt annen løype enn under åpningen for to uker siden.

Karlsson falt av

Karlsson knallåpnet og var 7,7 sekunder foran Kalvå og 7,9 foran Niskanen. Ved halvgått distanse hadde den finske løperen fått opp dampen og tatt seg forbi Kalvå som var 1,1 bak. Til neste passering hadde var avstanden 6,4 sekunder foran.

Tiril Udnes Weng i den gule ledertrøyen gikk seg inn til sjuendeplassen, slått med 38,2 sekunder.

Lotta Udnes Weng ble nummer 14, mens Heidi Weng endte på 15.-plassen. Silje Theodorsen fulgte på plassen bak.

Slik gikk det med de øvrige norske utøverne: 21) Astrid Øyre Slind, 25) Anna Svendsen, 26) Margrethe Bergane, 30) Kristin Austgulen Fosnæs, 34) Julie Bjervig Drivenes, 51) Sigrid Leseth Føyen, 56) Ane Appelkvist Stenseth.

Verdenscup langrenn på Beitostølen lørdag, 10 km klassisk:

Kvinner:

1) Kerttu Niskanen, Finland 26.56,3, 2) Anne Kjersti Kalvå, Norge 0.12,7 min. bak, 3) Frida Karlsson, Sverige 0.16,5, 4) Katharina Hennig, Tyskland 0.23,0, 5) Johanna Matintalo, Finland 0.31,0, 6) Jessie Diggins, USA 0.33,8, 7) Tiril Udnes Weng, Norge 0.38,2, 8) Rosie Brennan, USA 0.39,8, 9) Victoria Carl, Tyskland 0.40,7, 10) Jasmi Joensuu, Finland 0.48,6.

Øvrige norske: 14) Lotta Udnes Weng 1.22,6, 15) Heidi Weng 1.23,0, 16) Silje Theodorsen 1.23,7, 21) Astrid Øyre Slind 1.33,9, 25) Anna Svendsen 1.43,5, 26) Margrethe Bergane 1.44,8, 30) Kristin Fosnæs 2.01,5, 34) Julie Bjervig Drivenes 2.05,9, 51) Sigrid Leseth Føyen 3.44,9, 56) Ane Appelkvist Stenseth 5.04,7.

Verdenscupen (8 av 31 renn):

1) T.U. Weng 690, 2) Karlsson 588, 3) Diggins 538, 4) Hennig 492, 5) Maja Dahlqvist, Sverige 478, 6) Krista Pärmäkoski, Finland 470, 7) Carl 450, 8) Niskanen 424, 9) Kalvå 412, 10) Ebba Andersson, Sverige 394.

Øvrige norske (topp 30): 12) H. Weng 370, 14) L.U. Weng 336, 21) Theodorsen 240, 22) Ingvild Flugstad Østberg 238, 30) Svendsen 188.