Norges Skiforbund opplyste om Valnes-situasjonen i en melding kort tid før kvartfinalene skulle settes i gang fredag.

Valnes skal ha hatt såre luftveier etter prologen og ville ikke ta sjansen på å belaste kroppen ytterligere.

– Han gir seg etter sprintprologen grunnet såre luftveier. Erik er uten covidinfeksjon, sier landslagslege Marianne Aukland i en uttalelse.

Valnes ble nummer 20 i prologen.

Variabel innledning

26-åringen fra Troms har hatt en variabel start på sesongen. Han var heller ikke i praktslag under rennene på Lillehammer sist helg. Riktignok ble det 3.-plass på skøytesprinten, men han ble bare nummer 59 på søndagens 20 kilometer fellesstart.

I verdenscupen lå han på 6.-plass sammenlagt før helgens renn.

Med til historien hører det også at sprintlandslagsløperen også slet med sykdom for en tid tilbake og måtte blant annet stå over den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Valnes kommer heller ikke til start på lørdagens 10 kilometer i klassisk stil på Beitostølen. Til NRK bekrefter landslagstrener Eirik Myhr Nossum at Mikael Gunnulfsen får den ledige plassen på distansen.

Forbannet

Gunnulfsen var mektig forbannet etter at han ikke fikk sjansen på 20-kilometeren i klassisk stil på Lillehammer sist helg. Telemarkingen mente han var kvalifisert for å gå distansen basert på sportslige prestasjoner i sesonginnledningen, og at han ble forbigått i uttaket.

– Jeg har opp gjennom årene hatt følelsen av at jeg burde vært tatt ut i ulike sammenhenger, men har nå, når jeg har summet meg, akseptert det. Men dette her er feil. Og det er – unnskyld uttrykket – jævlig urettferdig. Jeg er forbigått, sa Gunnulfsen til TV 2.

Nå får Ørn-løperen sjansen til å vise hva han er god for på Beitostølen.