Neymar vil ikke garantere mer spill for Brasil

– Jeg stenger ingen dører på landslaget, men jeg kan ikke garantere 100 prosent at jeg kommer tilbake, sa 30-åringen.

– Jeg må tenke litt mer på dette, på hva som er det rette for meg og for landslaget, sa Neymar.

Brasil tapte for Kroatia i straffesparkkonkurransen. Neymar sendte Brasil i føringen i ekstraomgangene, men Kroatia utlignet like før slutt og sørget for at det måtte avgjøres på straffer.

Der fikk aldri Neymar prøve seg fra krittmerket – Kroatia vant 4-2.

Brasils landslagssjef Tite trakk seg etter nederlaget.

