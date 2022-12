Kristoff om mulig Tour de France-«gavepakke»: – Et sjokk

– Det er ingen garanti for at det skjer, men sjansene har økt betraktelig, mener Kristoff til TV 2..

Tour de France-laget B&B Hotels-KTM hadde store ambisjoner for 2023 etter en svak fjorårssesong. Nå må alle planer skrinlegges etter at laget ikke har skaffet den nødvendige finansieringen til å fortsette driften.

Kollapsen fører til at 20 syklister står uten lag inn i 2023-sesongen, og det åpner for Tour de France-deltakelse for det norske sykkellaget Uno-X.

– Det er et sjokk, sier Alexander Kristoff til TV 2 om kollapsen.

Kristoff signerte for Uno-X forrige sesong, og ser nå muligheten for å kunne sykle for det fremadstormende norske laget i neste sommers Tour de France. Laget er blant de i best posisjon til å overta plassen B&B Hotels-KTM har hatt de siste to sesongene.

Kristoff avslører til TV 2 at han var i samtaler med B&B Hotels-KTM tidligere i år, men valget falt isteden på Uno-X – et valg han kan være fornøyd med nå.