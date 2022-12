Ny svensk langrennssmell – sprintstjernen Ribom må droppe Beitostølen

Ribom reiser nå hjem. Det skal være antydninger til sykdom som ligger bak.

– Kroppen reagerte ikke på den måten den pleier under dagens treningsøkt, og vi tok derfor i fellesskap beslutningen om å droppe helgens konkurranser. Det er et føre var-tiltak for å forhåpentligvis forebygge – eller i det minste forkorte og dempe – en mulig infeksjon, sier landslagslege Rickard Noberius i en uttalelse.

Ribom har innledet sesongen forrykende med sprintseier både i finske Ruka og på Lillehammer sist helg. Hun topper dermed sprintcupen klart.

Lovisa Modig går inn og tar Riboms plass på fredagens klassiske sprint på Beitostølen. Der ville Ribom vært favoritt til å ta en ny seier.

Smittegrep

Sykdom er i ferd med å skape store problemer i den svenske leiren etter en strålende sportslig start på inneværende sesong.

Mandag opplyste Det svenske skiforbundet i en pressemelding at stjernen Ebba Andersson hadde testet positivt for korona. Hun var allerede på plass på Beitostølen, men måtte reise hjem.

Dagen derpå måtte også Anna Dyvik melde forfall. Hun ble oppgitt å slite med «lettere symptomer» i luftveiene etter sist helgs renn på Lillehammer.

– Vi har pådratt oss sykdom i laget, men vi har våre rutiner for å stoppe videre smitte. Vi fortsetter å gjøre hurtigtester og sørger for avstand for utøvere som har vært i nærkontakt, sa landslagslege Noberius i en melding da.

Solid start

Marcus Grate står også over konkurransene på Beitostølen. Etter en lang forkjølelse har han begynt å trene igjen, men venter med å konkurrere.

Den svenske stjernen Jonna Sundling har også slitt med sykdom innledningsvis i sesongen. Nå varsles det at hun gjør comeback under Skandinavisk Cup-rennene i Östersund 16.-18. desember.

De svenske løperne har markert seg solid i verdenscupinnledningen.

Det skal gås klassisksprint på Beitostølen fredag. Lørdag er det distanserenn i samme stilart. Søndag avsluttes helgen med stafetter for blandet lag.