Ny pris til Lise Klaveness

Klaveness fikk prisen på forumets medlemsmøte på Frognerseteren onsdag kveld.

Der holdt hun samtidig en tale der hun blant annet fortalte om hva fotballen hadde gitt henne og hvilke utfordringer sporten har.

Norges ferske fotballpresident var i Qatar i åpningshelgen av fotball-VM uten å se noen kamper. Men hun hadde møter med nordiske og europeiske kollegaer.

– Dette er en ny verden for meg, det er en bratt læringskurve, sa Klaveness til Dagsavisen da hun var tilbake fra Qatar.

Klok og uredd idrettspolitiker

– Lise Klaveness bruker jussen i et samspill mellom idrett, samfunn, politikk og rettigheter på en uredd, nytenkende og glimrende måte. Hun er lyttende til innspill fra idrettslagene, heter det i begrunnelsen.

Der skrives det videre:

“Lise Klaveness har som president i Norges Fotballforbund markert seg som en klok, intelligent og uredd idrettspolitiker. Hun har i mange år arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn i fotballen, både utenfor og innenfor NFF. Hun har vært klar i sitt standpunkt til kommende VM-arrangementet i fotball i Qatar, modig i sin kritikk av FIFAs ledelse og Qatars forberedelser til mesterskapet.

Hun fremstår som et tydelig forbilde og forkjemper for menneskerettigheter, likestilling og rettssikkerhet for alle og finner den hårfine balansen mellom maktutøvelse og relasjonsbygging”.

Tidligere toppledere

Idrettspolitisk Forum er en frittstående forening bestående av over 70 aktive og tidligere aktive idrettsledere, utøvere, trenere og mediefolk. Vi finner blant andre de tidligere idrettspresidentene Hans B. Skaset og Arne Myhrvold, tidligere NIF-generalsekretærer Børre Rognlien og Inge Andersen, tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og en av Klaveness forgjengere i NFF, Per Ravn Omdal.

Leder av forumet er Knut W. Engebretsen.

– En gang i måneden møtes vi på Toppidrettsentret med en innleder og påfølgende debatt om idrettspolitiske viktige temaer. Vi bringer synspunkter tilbake til den aktive og administrative idretten, opplyser han til Dagsavisen.

Lise Klaveness vant årets avstemning soleklart.

Det er ikke første gang i år Klaveness er blitt hedret. Hun har også mottatt Fritt Ords Honnør for talen hun holdt på FIFA-kongressen tidligere i år. Og fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har hun fått Likestillingsprisen for 2022.

