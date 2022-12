Norsk trenertriumf i Hochfilzen: – Kult å ha ham der

Knotten skjøt fullt hus på begge skytingene og gikk inn til en solid plassering. Hun var 41 sekunder bak vinneren Herrmann-Wick. Tyskeren er regjerende OL-mester på normaldistanse og trenes av norske Sverre Olsbu Røiseland. Han er gift med den norske stjernen Marte Olsbu Røiseland.

– Det var interessant hvordan han kom inn og endret på skytetreningen. Den fysiske treningen var ikke så forskjellig. Det er veldig kult å ha ham der, sa Herrmann-Wick til NRK.

Olsbu Røiseland ble trener for de tyske skiskytterkvinnene i april. Da kom han fra en fem år lang avtale med det norske skiskytterforbundet. Han tok over etter at Florian Steirer var ferdig etter fire år i jobben.

Tsjekkiske Marketa Davidova tok annenplassen, mens Julia Simon (Frankrike) ble treer.

– Dårlig dag

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt ni treff og greide ikke ta igjen den ene bommen i sporet i palljakten. Hun ble nummer 13.

– Det var en skikkelig dårlig dag. Det var kjipt i løypa, og jeg hadde ingenting å gå med, sa Tandrevold.

Hun fikk en kjempestart på verdenscupsesongen med en 2.-plass på normaldistansen i finske Kontiolahti sist uke.

Verken Karoline Erdal, Emilie Kalkenberg, Ida Lien eller Ragnhild Femsteinevik kom seg inn blant topp 20. Erdal skjøt feilfritt, men det gikk ikke fort nok i sporet toil å kjempe om de beste plasseringene.

– Jeg går jo bare som en bambi på isen. Det går fremover, men det er jækla tungt, sa Erdal.

Sterk debut

Den tidligere langrennsløperen Anamarija Lampic verdenscupdebuterte med en femteplass. Sloveneren bommet tre ganger, men hadde en svært god fart i sporet der hun gled inn 35 sekunder bak Herrmann-Wick.

Norskbelgiske Lotte Lie skjøt ti treff og endte på 15.-plass.

Lørdag er det jaktstart basert på torsdagens resultater, mens 4 x 6 kilometer stafett venter søndag.

Verken Marte Olsbu Røiseland eller Tiril Eckhoff er på plass i Hochfilzen. Tidligere denne uken ble det klart at Røiseland ikke skal konkurrere før tidligst i januar.