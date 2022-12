Basket-stjernen Griner løslatt i fangebytte

– Hun er i sikkerhet. Hun er på flyet. Hun er på vei hjem, sier USAs president Joe Biden i en uttalelse.

Løslatelsen kommer etter at Russland og USA inngikk en avtale om fangeutveksling. Ifølge ikke navngitte kilder har avtalen blitt forhandlet fram de siste ukene. USAs president Joe Biden skal ha gitt grønt lys så sent som i forrige uke, skriver CBS News.

Biden skal ha snakket med Griner på telefonen torsdag, mens hennes partner, Cherelle, befant seg på det ovale kontoret i Det hvite hus.

Ni års fengsel

Griner, en av USAs beste kvinnelige basketballspillere, ble dømt til ni års fengsel i august etter at hun i februar ble stoppet på flyplassen i Moskva for besittelse av cannabisolje. Oljen brukes i e-sigaretter.

Pågripelsen skjedde like før Russland invaderte Ukraina.

Det er den andre fangeutvekslingen mellom USA og Russland på åtte måneder. Men avtalen kommer med en bismak for USA ettersom amerikanerne også ønsket å få løslatt Paul Whelan, en annen amerikaner som har sittet fengslet i Russland siden 2018, anklaget for spionasje.

52 år gamle Whelan, som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, ble dømt til 16 års fengsel for spionasje i 2020. En minnepinne og dokumenter ble konfiskert da Whelan ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2018.

Whelan har hele tiden hevdet sin uskyld, og sagt at han var i Russland for å være gjest i et bryllup.

Forhandlingskort?

Griner har erkjent å ha hatt med seg cannabisolje, men dommen på ni års fengsel var uvanlig streng, noe som har vakt mistanke om at Russland ønsket å bruke henne som et forhandlingskort for å få løslatt Viktor Bout.

Griner har spilt for Phoenix Mercury siden 2013, samtidig som hun har spilt for russiske UMMC Jekaterinburg når WNBA-sesongen har hatt pause.

31-åringen har også vunnet to VM-gull og to OL-gull med det amerikanske kvinnelandslaget.

