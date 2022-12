Linn Svahn med comeback på Beitostølen

Svahn har gjennomgått et par skulderoperasjoner og har vært ute av verdenscupen de siste sesongene.

Hun er ifølge svenske Aftonbladet påmeldt på både sprinten fredag og lørdagens klassiske 10-kilometer.

Svahn, som var en av verdens raskeste på sprint, skadet skulderen sin under verdenscuprennet i Ulricehamn for snart to år siden. To ganger har hun vært under kniven for å få bukt med problemene.

Hun slo igjennom i 2019/20-sesongen da hun vant sprintcupen totalt.

Det er lagvenninne Emma Ribom som har vært best på de to verdenscupsprintene som er blitt arrangert denne sesongen.