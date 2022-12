Kritikken hagler mot Spania etter VM-exiten

«VM er stort for oss» konstaterer Marca på forsiden av onsdagens utgave.

Spanske medier tar ikke lett på landslagets overraskende tap mot Marokko. Neste oppgave for dette landslaget er kampen mot Norge i kvalifiseringen for EM i Tyskland i 2024. Den kampen spilles om tre måneder.

Tirsdagens tap er tredje gang på rad at Spania ryker ut av VM før kvartfinalene. I de tre siste VM-sluttspillene har de kun vunnet tre av elleve mulige kamper. Seierne kom mot Australia, Iran og Costa Rica.

Det står i sterk kontrast til storhetstiden mellom 2008 og 2012, da nasjonen gikk seirende ut av ett VM- og to EM-sluttspill.

Mundo Deportivo kaller Qatar-fiaskoen for en «VM-knockout», mens Super Deporte mener landslaget mislyktes i tirsdagens kamp. Tidsskriftet Sport deler den samme oppfatningen og mener at minimumsnivået til landslaget er for lavt. Om ikke alle spiller opp mot sitt beste, så kan de «tape mot hvem som helst», slår Sport fast.

Hjemmelekse til ingen nytte

Mandag kunne landslagstrener Luis Enrique avsløre at han hadde bedt de spanske spillerne om å ta minst 1000 straffer hver før de reiste til VM. Hjemmeleksen hadde liten effekt, da Spania ikke satte noen av de tre forsøkene i straffesparkkonkurransen.

Marca mener at følelsen av å ha mislyktes er tydelig, og avisen stiller spørsmål ved om dette bør være slutten på Luis Enriques tid som landslagstrener.

– Dette er ikke riktig tidspunkt for å prate om min framtid, sa Enrique rett etter kampen.

Glede i Marokko

For de marokkanske supportene var det en helt annen virkelighet. Laget er i en kvartfinale i VM for første gang i historien. Tusenvis samlet seg til feiring i hovedstaden Rabats gater da avansementet var et faktum.

– Vi kjenner støtten fra tribunen, fra Marokko og alle andre land rundt om i verden. Jeg vil takke alle på laget som besto denne testen. Jeg applauderer dem, og jeg deler denne gleden med hele folket mitt, sa keeper Yassine Bounou etter seieren.