IOC advarer Afghanistan foran Paris-OL

I en uttalelse sier IOC-styret at det «har alvorlige bekymringer og fordømmer restriksjoner som er pålagt av afghanske myndigheter på kvinner og jenter i landet».

De har valgt i ikke suspendere Afghanistans nasjonale olympiske komité, men sier at landet må forsikre at kvinner representerer Afghanistan internasjonalt, samt at kvinner må være representert innad i forbundsadministrasjonen.

«IOC vil fortsette å følge med på situasjonen», heter det.

Om ikke Afghanistan retter seg etter IOCs pålegg, kan det hende at de må stå utenfor når OL i Paris går av stabelen sommeren 2024. Etter at Taliban tok makten, har tusenvis av kvinner og jenter blitt nektet å trene.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) har tidligere bedt om at IOC utelukker Afghanistan fra alle internasjonal idrett.

– IOC burde ikke vente én dag lenger på å fjerne Taliban fra den olympiske bevegelsen, sa HRW-direktør Minky Worden.

Tirsdag bekreftet IOC at Den nordkoreanske olympiske komité vil få sin suspensjon opphevet 31. desember 2022. De har vært suspendert som følge av at de avsto fra å delta i Tokyo-OL under koronapandemien.