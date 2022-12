Hamstringskader i europeisk fotball doblet

Det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som har betalt for studien som er publisert i Den britiske journalen for sportsmedisin.

Der kommer det fram flere nye tall på typen hamstringskade i europeisk fotball. I tillegg til at tallet på selve skaden er doblet, er også kampene spillerne mister som følge av skaden nær doblet.

Forskerne i Sverige begrunner tallene med at det er mye høyere intensitet nå enn tidligere, samt at spillerne får mindre fri.

Studien har samlet tall fra 2636 hamstringskader over de siste 21 sesongene. I snitt har skadene holdt spillerne ute i 13 dager.

Nesten 20 prosent av spillerne får tilbakefall innen to måneder etter at de skadet seg for første gang. Risikoen for å pådra seg en slik skade er ti ganger høyere i kamp enn på trening.

Av alle skadene som er registrert i studien, oppsto 1714 (66 prosent) av dem i løpet av 343.738 timer i kamp, mens 922 av dem kom i løpet av drøyt 1,7 millioner timer på treningsfeltet.

En tropp på 25 spillere kan regne med å få åtte hamstringskader i løpet av en sesong.