Carlsen på inntektstoppen – Haaland formueskongen

Ligninstallene for 2021 ble offentliggjort av Skatteetaten onsdag morgen. De viser at Carlsen tjente 17,98 millioner kroner i 2021. Av disse pengene kom 12 millioner som følge av at han vant sjakk-VM.

Det er likevel jevnt i toppen. OL-vinner og verdensrekordholder i hekk, Karsten Warholm, følger bare 162 kroner bak Carlsen, mens det så er litt over sju millioner ned til tredjeplassen og Alexander Kristoff (sykling).

Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland er den norske idrettsutøveren med størst formue. Den sto i ligningsåret 2021 på 92,5 millioner kroner, mens Premier League-kollega Martin Ødegaard var bokført med 79 millioner på andreplass.

De to står med lav eller ingen inntekt i Norge som følge av at de ikke betaler skatt til Norge på lønn. Carlsen innehar tredjeplassen på formuetoppen med 61 millioner, mens den nå «pensjonerte» langrennsdronningen Therese Johaug hadde 53 millioner.

NHL-stjernen Mats Zuccarello hadde 28 millioner kroner i formue. Heller ikke han skatter av inntekten sin til Norge. der han står oppført med null.