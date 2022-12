Qatars «Dr. Cool» åpner for aircondition-basert maratonløype

Det har i lengre tid vært spekulert i at Qatar ønsker å søke om å få arrangere sommer-OL i 2036. Doha var med i kampen om sommerlekene både i 2016 og 2020, men nådde ikke opp da.

Flere idrettspersonligheter i landet har antydet at en søknad rundt 2036-OL kan bli lansert med det pågående VM-sluttspillet i fotball som springbrett.

Ingeniørprofessor Saud Abdulaziz Abdul Ghani, kjent under tilnavnet «Dr. Cool», sier til nyhetsbyrået AFP at Qatar allerede har bevist sine teknologiske evner i forbindelse med VM. Han er ikke i tvil om at golfstaten kan gjenta suksessen i forbindelse med et nytt framtidig megaarrangement på sportsfronten.

Qatar har allerede arrangert friidretts-VM og skal være vertskap for VM i svømming i januar 2024. Også det neste asiamesterskapet i fotball er lagt dit.

Ingenting er umulig

Friidretts-VM i 2019 ble avholdt på Khalifa-arenaen. Et spesialutviklet airconditionanlegg bidro der til å holde temperaturen nede for utøverne. Som følge av de høye dagtemperaturene ble imidlertid maratonløpene avholdt på nattetid. Starten gikk ved midnatt.

Likevel fullførte kun 40 av 68 løpere.

Fotball-VM ble i tillegg lagt til november og desember som følge av sommerheten i Qatar. Golfstaten kan komme til å anmode Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å gjøre et tilsvarende grep dersom et OL-arrangement skulle bli aktuelt, sier kilder AFP har vært i kontakt med.

Nyhetsbyrået har også stilt ingeniørprofessor Saud spørsmål om det kan la seg gjøre teknologisk å lage en aircondition-løsning som kjøler ned en maratonløype.

– Det er gjennomførbart og mulig. Teknisk sett er alt mulig, lyder svaret fra «Dr. Cool».

– Vi har bevist for verden at vi har den teknologiske kapasiteten. Vi har gjort det, og vi kan gjøre det igjen, sier han også med henvisning til fotball-VM.

Saud jobber ved Universitetet i Qatar.

– Du trenger ikke en gate. Kanskje kan det være kjølestasjoner underveis og slike ting. La det skje, så får vi se, sier han om de mulige maratonløpene.

Vifter under setene

På spørsmål om han allerede jobber med slike planer, svarer Saud:

– Ingen har kontaktet meg ennå.

«Dr. Cool» har tidligere utviklet airconditionanlegg for bilfabrikanten Ford. Han har brukt de 13 siste årene på å jobbe med kjølesystemene som benyttes på sju av de åtte VM-arenaene i Qatar.

Kritikerne har innvendt at aircondition-løsningene hans er altfor energikrevende. Saud parerer med at solenergi står for mesteparten. Han argumenterer også med at kjøleanleggene holder spillerne og gressmattene friske, og i tillegg skal de angivelig bidra til mindre vond kroppslukt fra de mange tusen publikummerne.

Kjølesystemene består blant annet vifter som er montert under hvert enkelt setet på arenaene. Det gjør at temperaturen holdes på rundt 21 varmegrader.

