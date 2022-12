Ny svensk løper må droppe Beitostølen-renn

Dyvik sliter med det som beskrives som «lettere symptomer» i luftveiene etter rennene på Lillehammer. Hun velger derfor å ikke starte på Beitostølen.

Mandag opplyste Det svenske skiforbundet i en pressemelding at stjernen Ebba Andersson har testet positivt for korona. Hun skal ha lettere symptomer, men reiser hjem.

Anna Dyvik erstattes av Jenny Solin på fredagens sprint på Beitostølen, mens Lovisa Modig får sjansen i distanserennet over ti kilometer klassisk lørdag.

Ingrid Hallquist kommer inn for Ebba Andersson.

Tar smittegrep

– Vi har pådratt oss sykdom i laget, men vi har våre rutiner for å stoppe videre smitte. Vi fortsetter å gjøre hurtigtester og sørger for avstand for utøvere som har vært i nærkontakt, sier landslagslege Rickard Noberius i en melding.

Marcus Grate står også over konkurransene på Beitostølen. Etter en lang forkjølelse har han begynt å trene igjen, men venter med å konkurrere.

Den svenske stjernen Jonna Sundling har også slitt med sykdom innledningsvis i sesongen. Nå varsles det at hun gjør comeback under Skandinavisk Cup-rennene i Östersund 16.-18. desember.

– Jeg har begynt å trene igjen, men jeg trener ikke for fullt ennå. Forkjølelsen jeg hadde, var veldig lang, og med en så lang pause fra ski må jeg smøre meg med tålmodighet. Jeg må gradvis trappe opp treningen for å kunne være tilbake på startstreken, sier Sundling i en uttalelse.

Vil ha mer Beito-suksess

De svenske løperne har markert seg solid i verdenscupinnledningen.

– Vi har hatt en strålende start på sesongen med totalt ti pallplasser og fem verdenscupseire så langt på de to første helgene. Vi viser at vi er i toppen både på dame- og herresiden, sier landslagssjef Anders Byström.

– Beitostølen har tradisjonelt vært et godt sted for svenske langrennsløpere, med flere verdenscupsuksesser. Vi håper det fortsetter sånn, legger han til.

Det skal gås klassisksprint på Beitostølen fredag. Lørdag er det distanserenn i samme stilart. Søndag avsluttes helgen med stafetter for blandet lag.