Braut Haaland og City til Abu Dhabi

City spiller sin første kamp i England etter VM 22. desember, i ligacupens 4. runde mot Liverpool hjemme i Manchester.

Abu Dhabi i De forente arabiske emirater er hjemlandet til Citys eiere og derfor et naturlig sted å legge et treningsopphold, mens VM pågår et «steinkast» unna i Qatar.

Erling Braut Haaland leder an i troppen til Pep Guardiola som består av mange unge under 21, skriver Manchester Evening News.

City har, eller har hatt, 16 spillere i aksjon under VM i Qatar.

Haaland står med 18 scoringer på 13 kamper i Premier League. VM-pausen kan ha vært kjærkommen for jærbuen, som har slitt med en skade som blant annet førte til at han sto over Norges landskamper mot Irland og Finland i november.