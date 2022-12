96 prosent positive til strømming av Norway Cup-kamper

Det er turneringen selv som har spurt lagledere, trenere, spillere og foreldre om saken.

86 prosent er «svært positive» til tilbudet om strømming av kamper, mens 10 prosent er «positive». 1 prosent er negative til strømming.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup er fornøyd med undersøkelsen.

– Disse tallene bekrefter på mange måter våre antakelser om at strømming bidrar til økt engasjement rundt de lokale klubbene og turneringen generelt, og vi er veldig glade for at så mange setter pris på tilbudet, sier Trælvik.

Norges idrettsforbund (NIF) vedtok i sommer et forbud mot strømming av all idrettsaktivitet for aldersklasser under 15 år. Det er innført bruk av reservasjonsrett og samtykkeløsning for å hindre strømming av barn og unge med beskyttelsesbehov.

Flere enn 150 personer har svart på undersøkelsen. 99 prosent sier at de kjente til tilbudet om at utvalgte kamper ble strømmet under sommerens turnering.