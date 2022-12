Zuccarello-assist i ny Wild-seier

Assisten ble gitt til Kirill Kaprizov, som sørget for at Wild gikk opp i en 1-0-ledelse i første periode. Stars utlignet i starten av andre periode, men tre strake sørget for at Wild hadde en trygg 4-1-ledelse da tredje periode startet - som de raskt økte til 5-1.

Men tryggheten varte ikke lenge. Innen tredje periode var ferdigspilt hadde Dallas Stars hentet inn alle målene, og det sto 5-5 ved slutten av ordinær spilletid.

Det ble ingen mål i spilleforlengelsen, og en vinner måtte kåres etter straffeslagkonkurranse. Zuccarello var først ute for Wild, og fikk pucken i mål. Da Roope Hintz bommet på sin straffe for Stars og Frederick Gaudreau traff for Wild, var seieren et faktum for sistnevnte.

Seieren var Wilds fjerde strake.

National Hockey League (NHL) søndag, grunnserien:

Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 5-2, Dallas Stars – Minnesota Wild 5-6 e.str., Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 2-4, Buffalo Sabres – San Jose Sharks 6-3, New York Islanders – Chicago Blackhawks 3-0.