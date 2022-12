Pelés familie: - Han er ikke døende

Døtrene Kely og Flavia Nascimento og barnebarnet Arthur Arantes do Nascimento uttalte seg i et intervju som ble sendt søndag kveld av TV Globo. Lungeinfeksjonen han har blitt behandlet for, er på grunn av korona, fortalte de.

– Han er syk, han er gammel. Men for øyeblikket er han der på grunn av lungeinfeksjonen. Når han føler seg bedre, vil han reise hjem igjen, sa Kely Nascimento.

Flavia Nascimento sa i intervjuet at Pelé ikke er i palliativ behandling. Dette gis pasienter når legene ikke anser det sannsynlig at det er mulig å stoppe sykdommen.

– Folkens, det er ikke sant. Tro oss. Han er ikke på intensivavdeling, han er på et vanlig rom. Han er ikke i fare, han er under behandling, sa hun.

Pelé har slitt med flere helseproblemer de siste årene. I fjor ble han operert for tykktarmskreft, men har siden fått tilbakefall. Tidligere i uken ble han lagt inn på et sykehus i São Paulo.

Barnebarnet Arthur Arantes do Nascimento sier han har fått meldinger med «hvil i fred».

– En dag vil det skje, men ikke i dag. Han kommer til å bli bra, det er et spørsmål om tid. Han vil se Brasil løfte den sjette tittelen.

Brasil møter Sør-Korea i åttedelsfinalen i VM i Qatar mandag kveld.

Pelé ble verdensmester tre ganger (1958, 1962 og 1970). Han er av mange regnet som en av tidenes aller beste fotballspillere. Han er fortsatt Brasils største målscorer med 77 mål på 92 landskamper.