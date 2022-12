Mandagens direkte TV-sport

16.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, åttedelsfinale: Japan – Kroatia fra (Al Janoub i Al Wakrah. Forrige VMs tapende finalist, Kroatia, er stor favoritt til å avansere. (TV2)

20.00: Fotball, VM-sluttspillet menn, åttedelsfinale: Brasil – Sør-Korea fra 974 i Doha. Mye tyder på at Neymar er tilbake hos Brasil etter å ha stått over to kamper. Avgjørelsen skulle tas etter treningen søndag kveld. (NRK1)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers – St. Louis Blues fra Madison Square Garden. (Vsport1), Boston Bruins – Vegas Golden Knights fra TD Garden. (Vsport2)

04.30: Ishockey, Vancouver Canucks – Montréal Canadiens fra Rogers Arena. (Vsport1)

