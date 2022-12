Flere i skiidretten får strømstøtte: – En gledens dag

– Vi er glade for at vi nå har fått en presisering av dagens strømstøtteordning hvor idrettslagene kan overta strømregningen for den delen av de private anleggene som våre medlemmer benytter til trening og konkurranser. Idrettslaget som benytter disse traseene, kan søke strømstøtte på lik linje med den øvrige idretten og frivilligheten, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Ordningen forutsetter at idrettslaget betaler strømkostnaden knyttet til tilrettelegging og drift av den delen av skianlegget som den organiserte idretten benytter.

– For norsk skisport er dette en gledens dag, og dette vil bety at vi kan få mer skiaktivitet i vinter, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

– Samtidig vil ordningen være viktig for å opprettholde et godt samarbeid mellom idretten og privateide skianlegg, og som vil være helt avgjørende for å gi våre utøvere et godt trenings- og konkurransetilbud, sier Dyrhaug.