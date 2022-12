Klæbo varmet opp med treningsøkt klokka 06

Det endte med hans fjerde verdenscupseier for sesongen i skøytesprinten på Birkebeineren stadion.

Det kunne ha vært fem seirer også om han ikke hadde meldt sykdomsforfall i fredagens skøyteløp over 10 kilometer. I stedet kan seier nummer fem komme søndag. Der stiller 26-åringen fra Byåsen i Trondheim som klar favoritt i den 20 kilometer lange fellesstarten i klassisk stil.

Klæbo toppet i prologen og vant også sin kvart- og semifinale på kontrollert vis. I finalen gjentok han suksessen. Han lekte med konkurrentene. Federico Pellegrino (Italia) tok andreplassen foran Even Northug.

– Det er det siste minuttet i sprint som avgjør. Jeg føler ikke at jeg kontrollerer i dag. I dag var kvart- og semifinalen de to tyngste rundene. I finalen gikk jeg rolig i den første runden, og da er alle pigge mot slutten. På de siste 40 sekundene prøvde jeg meg, da snudde jeg meg ikke. Jeg fikk det litt som jeg ville da, sa Klæbo til NTB.

Avgjørelsen

Det var ikke hamstringskaden som hindret at han startet fredag. Da var det en bekymring for at halsen begynte å tette seg som stanset ham.

En løpetur med utgangspunkt fra hytta hans på Skeikampen ga utslaget.

– Jeg bestemte meg klokka 07.30 for å stille. Jeg startet dagen i 6-tida med en liten løpetur for å finne ut hvordan det kjentes, og det kjentes helt ok ut. Da bestemte jeg meg for å stille, satte meg i bilen og kjørte ned hit.

– Var det frykten for covid som gjorde at du ikke stilte fredag?

– Nei, jeg har testet meg hver dag. Det var det at jeg hadde antydning til sår hals og som kunne ha utviklet seg til en uke med forkjølelse. Det var det som var risikoen. Det var en vanskelig beslutning. Jeg hadde slett ikke lyst til å stå over.

På stedet hvil

Klæbo dro opp igjen til hytta på Skeikampen etter løpet. Derfra går turen til Lillehammer igjen søndag morgen om halsen fortsatt føles fin.

Der blir han også fram til avgang Beitostølen til uka. Der venter tre nye verdenscuprenn neste helg.

Kanskje kommer også morfar Kåre ned til hytta og slutter seg til guttegjengen.

– Det er fint der. «Fader'n» er med og lager mat, og da har jeg alt jeg trenger jeg.

26 år gamle Klæbo var helt overlegen i lørdagens sprint og kunne vinke til publikum før målpassering. Han sikret seg sin 52. verdenscupseier.

Verdenscup langrenn i Lillehammer lørdag, sprint:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 2) Federico Pellegrino, Italia 2) Pål Golberg, Norge 3) Even Northug, Norge 3) Erik Valnes, Norge 4) Gjøran Tefre, Norge 4) Edvin Anger, Sverige 6) Renaud Jay, Frankrike 6) Ansgar Evensen, Norge 7) Andrew Young, Storbritannia 8) Luke Jager, USA 10) Janik Riebli, Sveits .

Øvrige norske: 66) Sebastian Kristoffer Endrestad .

Verdenscupen: 1) Golberg, Norge 435, 2) Pellegrino, Italia 343, 3) Klæbo, Norge 315, 4) Valnes, Norge 283, 5) Calle Halfvarsson, Sverige 281, 6) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 242, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 241, 8) Hans Christer Holund, Norge 231, 9) William Poromaa, Sverige 214, 10) Mattis Stenshagen, Norge 204.

Øvrige norske (topp 30): 13) Northug 185, 20) Håvard Solås Taugbøl 132, 21) Emil Iversen 130, 22) Simen Hegstad Krüger 123.