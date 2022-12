Tårevåt VM-exit for Uruguay tross seier over Ghana

Uruguay røk ut på mindre scorede mål enn Sør-Korea. Lenge var søramerikanerne videre, men på tampen kom resultatet i den andre kampen som sendte dem ut. Ghana ville gått videre med uavgjort.

Dermed ble det ingen hevn for Ghana, som røk ut av 2010-VM mot nettopp Uruguay. Den gang bommet de også på straffe. Fredag var første gang lagene møtte hverandre siden mesterskapet i Sør-Afrika.

TV-bildene viste Luis Suárez og Darwin Núñez nedbrutt på benken. Spissene ble byttet ut da 2-0 hadde holdt til avansement. Etter kampslutt flokket uruguayanske spillere seg rundt dommer Daniel Siebert. De mente seg snytt for flere straffespark i kampen.

Suárez var oppløst i tårer etter det som høyst trolig ble hans siste verdensmesterskap.

Ingen videre

Veteranen Ayews straffebom etter 20 minutter skulle vise seg å koste for ghaneserne. Etterpå kollapset de og måtte se De Arrascaeta score Uruguays to første mål for turneringen innfor ti minutter.

Ingen av lagene er uansett ikke videre i årets mesterskap. Uruguay kom til kvartfinalen i 2018, mens deres beste resultat i nyere tid er fjerdeplassen i 2010.

I kvartfinalen i Sør-Afrika fikk Suárez rødt kort for å ha stoppet en ghanesisk scoring på streken, før Asamoah Gyan bommet på straffesparket. Til slutt avanserte Uruguay med seier etter straffesparkkonkurranse. 35 år gamle Suárez spiller ennå, og lagkapteinen bidro godt ved begge scoringene til De Arrascaeta.

Straffebom og måldobbel

Etter en jevn start på kampen fikk Ghana straffe etter et kvarters spill. Uruguay-keeper Sergio Rochet måtte gi retur på et skudd og i etterkant slang han seg ut for å redde, men i stedet felte han Mohammed Kudus, som etter en VAR-sjekk fikk tildelt straffe. Rochet rettet opp feilen da han reddet Ayews svake forsøk.

Like etterpå dro Suárez seg fri i feltet og fikk avsluttet. Forsøket ble reddet av Ghana-keeper Lawrence Ati-Zigi, men på returen fikk De Arrascaeta en enkel oppgave med å sette ballen i åpent mål. Med scoringen begynte det virkelig å rulle for Uruguay, som bare minutter senere kunne feire for nok en scoring av De Arrascaeta. Suárez bidro med en flott målgivende pasning da han la ballen over forsvaret til Ghana med et flott touch. Flamengo-spilleren De Arrascaeta hamret den i mål.

Sjanser

Annen omgang var en stillingskrig og begge lag skapte gode muligheter uten å få ballen i mål. Antoine Semenyo og Mohammed Kudus var spesielt nære for Ghana med ti minutter igjen, men ballen gikk like til side for mål. Rochet vartet opp med en flott redning på Kudus' avslutning.

Afrikanerne greide ikke finne sluttspurten og uavgjortresultatet som ville gi videre spill. Kvartfinalen i 2010 er stadig landets beste resultat i et VM på fire forsøk.

