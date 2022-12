Medier: Omar Elabdellaoui blir Glimt-spiller

TV 2 erfarer at forsvareren signerer kontrakten så fort den obligatoriske medisinske testen er gjennomført. Nettavisen skriver at Elabdellaoui er enig med de gulkledde om en kontrakt.

Nettavisen og Avisa Nordland meldte torsdag at landslagsbacken var i dialog med klubben.

30-åringen har stått uten klubb den siste tiden etter at kontrakten med den tyrkiske storklubben Galatasaray ble terminert. Ifølge TV 2 har Elabdellaoui avslått et tilbud fra amerikansk toppserie.

Nyttårsaften for snart to år siden pådro Elabdellaoui seg skader i øynene under nyttårsfeiring i Tyrkia. Dette skjedde etter at fyrverkeri gikk av og traff ham i ansiktet.

14 måneder senere gjorde han comeback for Galatasaray

Elabdellaoui står oppført med 49 landskamper for Norge. I norsk fotball har han blant annet spilt for Skeid.