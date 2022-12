Kalvå og Udnes Weng med stikk til pressen: – Vi har latt oss motivere

Udnes Weng endte med to pallplasser i verdenscupåpningen i finske Ruka sist helg. Kalvå fikk den sure fjerdeplassen to tideler bak Katharina Hennig på tredjeplass på 10-kilometeren.

Etter sist sesong er det flere som har vært kritiske til det norske kvinnelaget etter meritterte Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla la opp.

– Dere sa det ikke ville bli noen norske pallplasser. Vi har hatt troen på det, vi. Vi har har vært motivert og klar for å gå fort i hele høst. Det er ikke så overraskende for oss som det er for dere, tror jeg, sa Kalvå på TV 2s spørsmål.

– Hele laget har hevdet seg litt, og laget har trent veldig bra. Det blir nok flere pallplasser til de norske jentene enn to, sa Udnes Weng.

– Vi har latt oss motivere av mye dårlig kritikk, det er det ikke noe tvil om, la hun til.

De to ble spurt om omverdenen har vært for skeptiske til det norske laget før sesongen:

– Det må nesten dere svar på, sa Kalvå og smilte lurt.

Verdenscupen starter på Lillehammer fredag der jentene går 10km fri teknikk klokka 11.00. Gutta starter på samme distanse klokka 12.45.

Rennene sendes på TV2.