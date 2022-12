Hovland beholder ledelsen på Bahamas

Hovland var i delt ledelse etter første runde på tre slag under par, og med to slag under par på runde to beholdt han plasseringen. Det var likevel ikke en problemfri dag for den norske stjernen. Det ble fire birdier, fire bogeyer og én sterk eagle.

Det tar ham fem slag under par foran de to siste rundene lørdag og søndag. Flere spillere følger svært tett bak Hovland.

Fredagsrunden startet surt med to bogeyer på Hovlands fire første hull. Han slo tilbake med en birdie på hull fem, før han virkelig fant godfølelsen og satte ballen i koppen for eagle på hull seks. Ballen gikk ned på innspillet uten sprett.

Etter flere par på rad måtte han tåle en ny bogey på hull ti før han satte i gang en birdierekke. Både på hull 13, 14 og 15 kunne han smile for å ha tatt ett slag på feltet.

Nordmannen er tittelforsvarer i turneringen på Bahamas. Det er golfikonet Tiger Woods som arrangerer den, der inntektene går til hans egen veldedige organisasjon. Kevin Kisner er eneste deltaker som ikke er blant topp 30 på verdensrankingen.

