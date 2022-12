Tyskland vendte til seier, men røk ut av fotball-VM

Serge Gnabry sendte Tyskland i ledelsen etter ti minutter, men etter pause vendte Yeltsin Tejeda og Juan Pablo Vargas for Costa Rica. Innbytter Kai Havertz scoret deretter to mål for å sikre Tyskland-seier. Niclas Füllkrug noterte seg også for en scoring.

Det holdt likevel ikke for tyskerne, som er ute av VM i gruppespillet for annen gang på rad. De røk også ut av gruppespillet i 2018 etter å ha blitt verdensmester fire år før. De var avhengige av at Japan ikke slo Spania, men japanerne imponerte og vant den andre kampen.

Costa Rica var også i kamp om avansement foran den siste kampen, men de er ute med tapet.

Thomas Müller kom likt med Bastian Schweinsteiger på 121 landskamper torsdag. Lothar Matthäus topper med sine 150, mens Miroslav Klose (137) og Lukas Podolski (130) følger deretter.

Kampen ble ledet av Stéphanie Frappart. Hun ble den første kvinne til å dømme en kamp i et verdensmesterskap for herrer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!