Ruud står over Davis Cup-oppgjøret mot Serbia – prioriterer trening

Ruud skal bruke tid i februar til opptrening foran grussesongen. Davis Cups første runde spilles i perioden 3.-5. februar.

– Vi hadde i det lengste håpet at ITF ville tildele Norge et wildcard til World Group, slik vi søkte om. Vi følte Norge fortjente dette etter så mange kamper i gruppespillene og med en topp 3-spiller på laget. Dette ville gjøre belastningen for Norges herrelag og arrangørland noe mindre, sier hovedtrener Christian Ruud til Discovery.

– Jeg tillater ikke Casper å spille kamper i en slik opptreningsperiode. Dette går da dessverre utover Davis Cup på hjemmebane, sier Ruuds fysiske trener Marcel Da Cruz i en uttalelse til Ruuds offisielle hjemmeside, casper-ruud.com.

Det er mulig at Novak Djokovic er med på det serbiske laget som kommer til Norge.

(©NTB)