Kroatia videre i VM, Belgia ute: – Angrer ikke på noe

Begge lag skapte enorme muligheter, men det endte uavgjort. Det ga kroatisk jubel og belgisk nedtur. Innbytter Romelu Lukaku kom til flere store sjanser for Belgia, men spissen manglet presisjon. Først skjøt han i stolpen, før han headet over nærmest på åpent mål. På tampen traff ballen ham i leggen og trillet noen centimeter utenfor målet.

– Det er ikke enkelt å vinne kamper i VM, og vi vant den første. Vi var klare i dag og skapte flere muligheter. Vi angrer ikke på noe og kan dra med hevede hoder, sa Belgia-sjef Roberto Martínez etter kampen.

– Det er ikke godt nok. Vi ønsket å gå videre, men vi er i den beste turneringen i verden, fortsatte han.

Han ville ikke snakke om sin fremtid som Belgia-trener. Kontrakten hans løper ut i desember.

Kroatia kom seg helt til finalen i 2018-VM, der det ble tap for Frankrike. De endte som nummer to i gruppen bak Marokko og møter vinneren av gruppe E i åttedelsfinalen.

Skuffelse

Belgia var spådd mye suksess med sin «gylne generasjon», men de har skuffet i mesterskap. De har i flere år vært et av de beste lagene på rangeringen til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Foran årets mesterskap var de nummer to på rangeringen, men de sviktet igjen som en av gullkandidatene.

Årets exit var den første for Belgia i et stort mesterskap (VM og EM) i det 21. århundre. De har greid å komme seg til cupspillet i fem strake turneringer før årets VM, ifølge statistikktjenesten Opta.

De kom seg til semifinalen i 2018, men der ble det tap for vinner Frankrike. De tok imidlertid tredjeplassen da slo England i bronsekampen. I Qatar ble det exit allerede i gruppespillet.

Kroatia-press

Kroatia kom kjapt ut av blokkene og skapte flere muligheter. Etter snaut 20 minutter fikk de straffespark, men etter en VAR-sjekk konkluderte dommer Anthony Taylor med at det var offside i forkant.

Kroatia styrte lenge kampen uten å få uttelling. Også i annen omgang satte de Belgia under press. De skaffet raskt to gode muligheter som Belgia-keeper Thibaut Courtois avverget med gode redninger. Belgia presset på for målet som ville gi cupspill, men Kroatia ble reddet av stopper Josko Gvardiol ved flere anledninger.

VM menn torsdag, gruppe F, 3. runde:

Kroatia – Belgia 0-0

43.984 tilskuere.

Dommer: Anthony Taylor, England.

Gult kort: Leander Dendoncker, Belgia.

Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Lovro Majer fra 90.) – Andrej Kramaric (Bruno Petkovic fra 63.), Marko Livaja (Mario Pasalic fra 63.), Ivan Perisic.

Belgia (4-2-3-1): Thibaut Courtois – Thomas Meunier (Eden Hazard fra 87.), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne – Leander Dendoncker (Youri Tielemans fra 71.), Axel Witsel – Kevin De Bruyne, Dries Mertens (Romelu Lukaku fra 45.), Yannick Carrasco (Jérémy Doku fra 71.) – Leandro Trossard (Thorgan Hazard fra 58.).