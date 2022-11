Tirsdagens direkte TV-sport

13.10: Skiskyting, verdenscupstart i Kontiolahti i Finland, 20km menn. Johannes Thingnes Bø (bildet) fronter et stort norsk lag i sesongpremieren. Med seg i den norske troppen har han Filip Fjeld Andersen, Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen , Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale. For første gang deler NRK og TV2 på rettighetene og det er TV2 som starter moroa i dag. (TV2)

14.00: Snooker, Scottish Open, 2. runde fra Edinburgh. (Eurosport N)

16.00: Fotball, VM-sluttspillet Qatar, 3. og siste runde, gruppe A: Nederland - Qatar fra Al Bayt Stadium. Qatar spiller sin siste kamp i VM ettersom de er utslått allerede og gudene vet om de noengang får sjansen igjen. (TV2), Ecuador - Senegal fra Khalifa International Stadium. Det er siste runde i gruppespillet og da skal kampene spilles samtidig. (TV2 Sport1)

18.45: Håndball, EHF-cup: IFK Ystad - Flensburg-Handewitt. (Vsport1)

20.00: Fotball, VM-sluttspillet i Qatar, 3. og siste runde, gruppe B: Wales - England fra Ahmad Bin Ali Stadium. Det holder ikke for Wales å vinne, de må slå England med fire mål for å ta igjen målforskjellen også. (NRK1), Iran - USA fra Al Thumama Stadium. I teorien kan de tre øverste lagene ende med fire poeng her. (NRK3)

20.00: Snooker, Scottish Open, 2. runde fra Edinburgh. (Eurosport N)

20.45: Håndball, EHF-cup: Skjern Håndball - Fraikin Bm Granollers. (Vsport1)

23.00: Sandvolleyball, BPT Elite fra Torquay, Victoria i Australia. (Vsport+)

01.00: Ishockey, NHL grunnspillet: Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes fra PPG Paints Arena. (Vsport1), Boston Bruins - Tampa Bay Lightning fra TD Garden. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks - Washington Capitals fra Rogers Arena. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Seattle Kraken fra crypto com arena. (Vsport2)

