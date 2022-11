Tysk VM-stjerne om veien videre: – Nå er det politiske over

De tyske spillerne holdt seg for munnen under lagbildet i forkant av åpningskampen mot Japan. Handlingen var en protest mot Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) trussel om sanksjoner ved bruk av et eget kapteinsbind med regnbuefarger.

Søndag var alle protester lagt til side da Tyskland spilte 1-1 mot Spania.

– Helt ærlig, fra mitt ståsted er nå det politiske over. Nå handler det bare om fotball. Det er det viktigste, sier Gündogan til The Athletic.

Det var laget selv som kom på ideen om å protestere mot Fifa foran VM-starten.

– Vi hadde noen spillere som var sinte på Fifa. De var skuffet og frustrerte, så vi hadde en diskusjon internt. Til slutt bestemte vi oss for å gjøre en gest mot Fifa. Skal du gjøre noe, gjør det som et lag, forteller Gündogan.

Manchester City-stjernen synes det er stas å spille VM i et muslimsk land.

– Qatar er veldig stolte over å arrangere et verdensmesterskap i fotball. De er første muslimske nasjon til å gjøre det, så det muslimske samfunnet er stolte, påpeker Gündogan, som selv kommer fra en muslimsk familie.