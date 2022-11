TV 3 med rekordhelg på skisendingene

Samlet sett var 1,07 millioner tittere innom vintersportssendingene på TV 3, skriver Kampanje. Viaplay går ikke ut med tallene fra strømmetjenesten, men opplyser at helgen var dens beste målt i unike brukere.

Søndagens jaktstart for menn i langrenn trakk flest seere på lineær TV. Der lå snittet på 328.000, mens toppen ble nådd på 386.000.

– Vi sesongdebuterer med å notere vår beste verdenscuphelg seermessig. Dette er virkelig gledelige tall. Alle piler peker kraftig oppover, og en kommersiell andel på 82 prosent er jo til å bli svimmel av. Vår vintersatsing begynner nå for alvor å få ordentlig fotfeste hos seerne, sier sportssjef Kristian Oma i Viaplay Norge til Kampanje.

I fjor tok Viaplay over rettighetene til verdenscupen i en rekke skiidretter fra NRK. Overgangen ble ikke lett, men nå føler Oma at flere grep har slått til. Han viser til at profiler som Martin Johnsrud Sundby, Anders Jacobsen og Kjetil Jansrud er hentet inn som eksperter og har truffet godt hos seerne.