Sagosen gjorde comeback. Kan rekke VM i januar

Trønderen pådro seg et stygt ankelbrudd i juni. Etter det var han gjennom to operasjoner. I sommer og høst la Sagosen ned time etter time med trening.

Søndag var han tilbake i kamp da Kiel slo Gummersbach i tysk Bundesliga.

– Det var en veldig følelsesladet dag. Endelig er jeg tilbake på banen, i denne arenaen og foran fansen vår. Jeg jobbet veldig hardt for comebacket, sa Sagosen til tyske Sky etter kampen.

Forrige uke uttalte Kiel overfor NTB at håpet var at Sagosen skulle være tilbake i kamp i slutten av november eller starten av desember. Sagosen sa at han følte seg bra på trening og at han før søndagens kamp ble spurt av hovedtrener Filip Jicha om han kunne spille.

– Filip kom til meg før kampen og spurte om jeg kunne spille. Jeg hadde en god følelse på trening i løpet av uken. Jeg trenger fortsatt tid til å få det tilbake til hvordan det en gang var, men det var deilig å være tilbake med guttene, sa Sagosen videre.

Landslagssjef Jonas Wille tar ut sin tropp til VM 12. desember. Norge starter mesterskapet mot Nord-Makedonia 13. januar. Så følger gruppekamper mot Argentina og Nederland.