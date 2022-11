Flere medlemmer i ishockeyforbundet – tror strømming er årsaken

Fra 2019 til 2022 økte forbundet medlemsbasen med 12 prosent. Foreløpige tall viser at veksten fortsetter i 2021. Endelige tall er ikke klart før til våren, opplyser forbundet til NTB.

Ishockeypresident Tage Pettersen tror strømming av breddekamper har vært avgjørende.

– Norsk ishockey har drevet med strømming av breddekamper i snart sju år nå. De siste årene har vi virkelig trappet opp denne satsingen. I dag er alle kampene fra de øverste ligaene tilgjengelige på TV 2 Play, mens vi strømmer et stadig økende antall lokaloppgjør fra lavere divisjoner på MyGame, som samarbeider med oss og flere andre særforbund om å strømme breddeidretten, sier Pettersen.

– Vi tror at nettopp denne satsingen har vært avgjørende for at vi har klart å øke medlemstallene gjennom covid-årene, legger han til.

Reaksjoner

Strømming av idrett med barn og unge har fått flere til å reagere. Ada Sofie Austegaard, leder av Stine Sofies Stiftelse, har vært blant dem. Hun har påpekt at mange barn lever i en situasjon som lever i fare av å bli oppsøkt.

– Vi så at det er barn som må slutte med idrett hvis dette skal bli normalen, og vi vil sterkt advare mot det, sa Austegaard til NTB tidligere i år.

– Det er galskap, sa hun.

Kontrollerte former

I sommer vedtok Norge idrettsforbund nye retningslinjer for strømming av ungdomsidretten. Retningslinjene setter klare rammer for når og hvordan man kan strømme fra breddekamper.

Pettersen tror fokuset på å lage trygge rammer for strømming vil hjelpe forbundet å få opp flere kameraer i norske ishockeyhaller.

– Vi synes det er veldig positivt at idretten har fokus på å få strømming inn i kontrollerte former. Vi opplever at flere lokale klubber og kretser etterspør kamera i haller. Vårt mål er å kunne strømme alle lokale oppgjør fra lavere divisjoner, fra årsklasse 15 år og oppover, sier Pettersen.