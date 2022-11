Søndagens direkte TV-sport

09.00: Hopp, verdenscup menn (4 av 32) i Ruka, Finland (HS142). (TV3)

10.50: Sykling, UCI sykkelcross for kvinner fra Hulst. (TV2 Sport2)

11.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, gruppespillet (2. runde): Gruppe E: Japan – Costa Rica fra Ahmad bin Ali i Rayyan. Begge lag tapte sine åpningskamper. (NRK1)

11.00: Kombinert, verdenscup menn (3 av 23) i Ruka, Finland, 3. og siste del av Ruka Tour: 10 km langrenn fellesstart. Original vri på rennet i dag. Hopprennet kjøres som andre øvelse klokka 15.15. Jarl Magnus Riiber vant lørdages renn. (TV3, Vsport+)

11.00: Golf, European Tour, Joburg Open fra Johannesburg i Sør-Afrika. Siste spilledag. (Vsport Golf)

12.00: Langrenn, Verdenscup i Ruka, Finland, jaktstart: 20 km fri teknikk kvinner. Lørdagens renn er utgangspunkt for denne jaktstarten. Det betyr at Ebba Andersson og Frida Karlsson går først ut, men Anne Kjersti Kalvaa er 13,5 sekunder bak. (TV3)

12.05: Sykling, UCI sykkelcross for menn fra Hulst. (TV2 Sport2)

13.00: Ishockey, eliteserien for kvinner (Bambusa-ligaen): Stavanger Oilers - Hasle/Løren fra DNB Arena. (TV2 Sport1)

13.00: Tennis, Davis Cup menn, sluttspill i Málaga, Spania, finale. (Eurosport N)

13.30: Langrenn, verdenscup i Ruka, Finland, jaktstart: 20 km fri teknikk menn. Hvilken taktikk velger suverene Johannes Høsflot Klæbo her? (TV3)

13.30: Fotball, engelsk FA-cup menn, 2. runde: Ebbsfleet – Fleetwood fra Stonebridge Road Stadium. (Vsport3)

14.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, gruppespillet (2. runde): Gruppe F: Belgia – Marokko fra Al Thumama i Doha. (NRK1)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (14. runde, 16.05): Kiel – Gummersbach. (Vsport1)

14.00: Darts, Player Championship, tredje dag. (Vsport1)

15.15: Kombinert, verdenscup menn (3 av 23) i Ruka, Finland, 3. og siste del av Ruka Tour: hopp (HS142). (TV3)

16.05: Alpint, verdenscup kvinner i Killington, Vermont: Slalåm (3 av 11) 1. omgang. (Vsport1)

16.15: Fotball, engelsk FA-cup menn, 2. runde: Newport – Derby fra Rodney Parade. (Vsport3)

17.00: Fotball, VM-sluttspillet menn, gruppespillet (2. runde): Gruppe F: Kroatia – Canada fra Khalifa i Al Rayyan. (TV2)

17.00: Tennis, Davis Cup menn, sluttspill i Málaga, Spania, finale. Double. (Eurosport N)

17.00: Ishockey, Eliteserien menn (23. runde): Lillehammer – Stjernen fra Eidsiva Arena. (TV2 Sport1)

17.30: Motorsport, FIA WTCR fra Jeddah. Første løp. Andre løp kjøres klokka 20.00. (Eurosport 1)

18.15: Håndball, NM menn, kvartfinaler: Kolstad – Drammen fra Trondheim. (TV2 Sport2)

19.00: Alpint, verdenscup kvinner i Killington, Vermont: Slalåm (3 av 11) 2. omgang. (TV3)

20.00: Fotball, VM-sluttspillet menn, gruppespillet (2. runde): Gruppe E: Spania – Tyskland fra Al Khor. Et av sluttspillets første storoppgjør med spesiell inngang. Tyskland kommer fra et sjokktap mot Japan, mens Spania kjørte over Costa Rica med 7-0. Skal Tyskland forsvinne ut av mesterskapet allerede nå? (TV2)

20.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild – Arizona Coyotes fra Xcel Energy Center. (3+)

20.00: Darts, Players Championship, dag 3. (Vsport1)

20.30: Alpint, verdenscup menn i Lake Louise, Canada: Super-G (2 av 7). Vi fikk jo et hint om hvordan dette vil gå i lørdagens utfor. Og der vant altså Aleksander Aamodt Kilde. Hvem følger opp i kveld? (TV3)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets fra United Center. (Vsport1)

02.00: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Vancouver Canucks fra SAP Center. (Vsport2)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Ottawa Senators fra crypto com center. (Vsport1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen