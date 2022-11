Kilde på 2.-plass i Lake Louise – Odermatt overlegen i super-G-åpningen

Kilde endte 37 hundredeler bak sveitsiske Marco Odermatt. Østerrikske Matthias Mayer tok 3.-plassen.

– Jeg mistet de 37 hundredelene her nede sånn tidsmessig, men jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg mistet litt momentum her nede, men samtidig følte jeg at jeg kjørte bra, forklarte Kilde til Viaplay.

– Han Odermatt, altså … Hva skal vi gjøre med han, da? Han er en råtass, la han til.

Drømmestart

Nordmannen fikk en drømmeåpning på fartssesongen da han kjørte inn til seier i sesongens første utforrenn lørdag. Dessverre klarte han ikke å gjenskape suksessen da han satte utfor som nummer elleve i søndagens super-G.

Lommedalen-løperen ledet til Odermatt ved første mellomtid, men tapte 32 hundredeler fram til andre måling. Kilde kjørte fantastisk i mellompartiet, men tapte for mye mot slutten og måtte til slutt se seg slått av sveitseren.

Kilde og Odermatt knivet også om de høyeste plasseringene gjennom hele fjorårssesongen. Kilde vant både super-G- og utforcupen, mens Odermatt stakk av med storslalåm- og sammenlagtcupen på slutten av sesongen.

Utkjøring og fall

Adrian Smiseth Sejersted startet veldig sterkt, men havnet på innerski og var nær å falle før andre måling. Bærumsgutten klarte å hente seg inn, men ble tydelig preget av feilen og kjørte senere ut.

Før de to nordmennene rakk å sette utfor, ble rennet preget av et stygt fall for sveitsiske Mauro Caviezel, som ble fraktet videre til sykehus av helikopter. Rennet fikk et opphold på over 20 minutter før det fortsatte.

Henrik Røa startet aller sist av alle de 63 løperne og kjørte ned til 48.-plass. Markus Nordgård Fossland kjørte i likhet med Sejersted ut.

Fartsløperne skal i aksjon igjen allerede neste helg i amerikanske Beaver Creek. Der skal det kjøres to utfor- og ett super-G-renn.