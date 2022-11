Innbytter ble Tysklands VM-helt: – Får håpe alt ordner seg

Tyskland måtte se seg slått i gruppespillet i 2018 for første gang siden 1938. Nå må Costa Rica slås, samtidig som Japan ikke slår Spania. Hvis det skjer, trenger i så fall Tyskland mange mål for å gjøre noe med målforskjellen til Spania, som vant 7-0 over Costa Rica i den første kampen.

Dermed er det full spenning i gruppen før den siste runden.

Scoringen til Füllkrug gjorde at tyskerne ikke gikk på sitt tredje strake VM-tap, som aldri har skjedd i den stolte fotballnasjonens historie på herresiden.

– Det er fortsatt rom for forbedringer, men vi får håpe at alt ordner seg i den siste kampen, sa Füllkrug til tyske ZDF.

Det var innbytternes dag i storkampen på Al Bayt stadion. Først var det Álvaro Morata som lekkert satte inn 1-0 med en snau halvtime igjen av kampen. Füllkrug hamret inn 1-1 tjue minutter senere i bare sin tredje landskamp. 29-åringen fikk sin debut i november.

Etter utligningen så begge lag fornøyde ut og tok mindre sjanser. Likevel kunne Leroy Sané gjort det helt store da han kom alene gjennom og rundet keeper, men fikk for spiss vinkel til å få til noe særlig mer.

– Vi ga alt. Vi hadde to-tre gode sjanser, men scoret ikke, men vi har sjansen til å gå videre med seier i siste kamp, sa Müller til SVT.

Underholdende

WCup Spain Germany Soccer Tysklands nanager Hansi Flick takker målscorer Niclas Füllkrug for hjelpen. (Petr David Josek/AP)

19 år gamle Jamal Musiala imponerte for Tyskland og gjorde det han kunne for å skape trøbbel på Spanias halvdel. Han var en av dem som gjorde oppgjøret til en underholdende kamp med høy kvalitet hos begge lag.

Spanias største sjanse i den første omgangen var ved Dani Olmo. Han hamret løs fra distanse, men Manuel Neuer fikk en hånd på ballen, som gikk i både tverrliggeren og stolpen og ut.

For de pressede tyskerne trodde Antonio Rüdiger at han hadde headet dem i føringen, men scoringen ble korrekt annullert for offside etter en kort VAR-gjennomgang.

Joshua Kimmichs avslutning fra ti meter etter 56 minutter var en stor sjanse, men Spanias keeper Unai Simon tok den i full strekk.

Alt er åpent

Moratas mål etter en drøy time ga fart i det spanske laget. Marco Asensio misbrukte en god skuddmulighet like etter.

Musiala kom seg fri i bakrom idet Tyskland satte inn et ekstra gir, men avslutningen gikk rett på keeper. Spania fikk etter hvert mer kontroll på kampen igjen – før det glapp med Füllkrug.

1. desember skal gruppe E avgjøres, og en hel tysk nasjon vil trolig være nervøse under kampen mot Costa Rica, men også det som skjer i oppgjøret mellom Spania og Japan.

---

FAKTA

VM menn søndag, gruppe E, 2. runde:

Spania – Tyskland 1-1 (0-0)

68.895 tilskuere.

Mål: 1-0 Álvaro Morata (62), 1-1 Niclas Füllkrug (83).

Dommer: Danny Makkelie, Nederland.

Gult kort: Sergio Busquets, Spania, Thilo Kehrer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Tyskland.

Spania (4-3-3): Unai Simón – Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba (Alejandro Balde fra 82.) – Gavi (Koke fra 66.), Sergio Busquets, Pedri – Ferran Torres (Álvaro Morata fra 54.), Marco Asensio (Nico Williams fra 66.), Dani Olmo.

Tyskland (4-2-3-1): Manuel Neuer – Thilo Kehrer (Lukas Klostermann fra 70.), Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum (Nico Schlotterbeck fra 87.) – Leon Goretzka, Joshua Kimmich – Serge Gnabry (Jonas Hofmann fra 85.), Ilkay Gündogan (Niclas Füllkrug fra 70.), Jamal Musiala – Thomas Müller (Leroy Sané fra 70.).

Japan – Costa Rica 0-1 (0-0)

41.479 tilskuere.

Mål: 0-1 Keysher Fuller (81).

Dommer: Michael Oliver, England.

Gult kort: Miki Yamane, Ko Itakura, Wataru Endo, Japan, Anthony Contreras, Celso Borges, Francisco Calvo, Costa Rica.

Japan (4-2-3-1): Shuichi Gonda – Miki Yamane (Kaoru Mitoma fra 63.), Ko Itakura, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo (Hiroki Ito fra 46.) – Wataru Endo, Hidemasa Morita – Yuki Soma (Takumi Minamino fra 82.), Daichi Kamada, Ritsu Doan (Junya Ito fra 67.) – Ayase Ueda (Takuma Asano fra 46.).

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas – Keysher Fuller, Óscar Duarte, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo – Gerson Torres (Brandon Aguilera fra 64.), Celso Borges (Youstin Salas fra 89.), Yeltsin Tejeda, Joel Campbell (Daniel Chacón fra 90.) – Anthony Contreras (Jewison Bennette fra 65.).