Utfor-seier i Canada for «nervøs» Kilde: – Nervepirrende

Kilde vant med seks hundredeler foran Daniel Hemetsberger. Marco Odermatt var ti hundredeler bak nordmannen.

– Helt enormt. Nervepirrende å sitte i stolen og se på Hemetsberger, (Matthias) Mayer og ikke minst Odermatt, sa Kilde til Viaplay.

Med startnummer 6 viste Kilde sin klasse. På toppen var han raskest, før han strevde noe i midtpartiet. I bunnen økte han også forspranget gjennom de 827 høydemeterne.

Det sendte ham rett i lederstolen for å se på sine konkurrenter komme nedover én etter én.

– Det er alltid det samme. Gjør du det bra tidlig i rennet, er du mer nervøs i stolen enn det du er på start. Da kan du ikke gjøre noe mer med det og er ferdig, så er det opp til de andre å slå deg. Ordentlig nervepirrende, men deilig å kjenne på at det gikk helt hjem, sa Kilde.

Skremmeskudd

Fartsrenn i Lake Louise har ikke vært en favoritt for 30-åringen gjennom årene. I utfor sto han med en 6.-plass som best før lørdagens renn. Han hadde aldri vært på pallen på stedet som kjøres for siste gang på en stund i verdenscupen.

Kilde var førstemann ut av de antatt beste med startnummer fra 6 til 15. Østerrikske Hemetsberger leverte et skremmeskudd like etter Kilde og kom inn seks hundredels sekund bak.

Odermatt var 39 hundredeler foran Kilde midtveis, men måtte som så mange flere gi tapt i bunnen og var i mål ti hundredeler bak nordmannen. Odermatt vant det første storslalåmrennet i Sölden i høst og vant sammenlagtkula sist sesong.

Mange spår at sammenlagtseieren denne sesongen vil stå mellom Kilde og sveitsiske Odermatt. Kilde herjet sist sesong og vant super-G- og utforcupen.

Øvrige norske

Adrian Smiseth Sejersted kjørte inn til 30.-plass med startnummer 40. Han var 2,57 sekunder bak Kilde.

Henrik Røa var 3,73 sekunder bak Kilde, mens ferske Markus Nordgård Fossland kjørte i mål 4,88 sekunder bak den suverene lagkameraten.

Utforsesongen skulle egentlig gått fredag, men ble utsatt til lørdagen, og super-G-rennet måtte da vike. Det kjøres søndag.