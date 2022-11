Mbappé sendte Frankrike videre – Danmark må vinne siste kamp

Med sitt ene poeng etter to kamper er de likt med Tunisia og to poeng bak Australia. Dermed er Danmark avhengig av å slå Australia onsdag, samt at Frankrike ikke taper for Tunisia. Skulle nordafrikanerne slå Frankrike, må Danmark vinne med nok mål for å gå videre på målforskjell. Danmark åpnet VM med en skuffende 0-0-kamp mot Tunisia.

– Det er igjen de små tingene. Det var nesten som at kampen hadde blitt litt kald. Vi gir Frankrike innleggene vi ikke skal gjøre. Vi hadde selv en god sjanse like før, sa landslagssjef Kasper Hjulmand til dansk TV2 etter kampen.

Regjerende mester Frankrike er på sin side klar for åttedelsfinale med lørdagens seier. De har seks poeng og har fem poeng ned til Danmark på tredjeplass. Franskmennene er det første laget til å sikre plass i cupspillet. De vinner også høyst trolig gruppen.

Paris Saint-Germain-angriper Mbappé sendte Frankrike videre med to mål. Andreas Christensen utlignet for Danmark etter Mbappés første scoring, men fire minutter før slutt ble kampen avgjort.

Mbappé er delt toppscorer i VM med Ecuadors Enner Valencia med tre fulltreffere. Mbappé står med sju VM-mål i sin karriere hittil. Han var også viktig for laget da de ble mester i 2018.

Olivier Giroud kom inn til kampen i visshet om at han med én scoring ble den mestscorende på Frankrikes landslag gjennom tidene. Han tangerte Thierry Henrys 51 nettkjenninger med måldobbelen mot Australia i første VM-kamp, men det ble ingen rekord lørdag.

Sjanser

Danmark slo Frankrike i begge oppgjørene i årets nasjonsliga, men de greide ikke å fullføre trippelen i VM.

Frankrike styrte kampen fra start og skapte de største mulighetene. Danmark var ikke helt ufarlige, men Frankrike-keeper Hugo Lloris ble satt på få prøver i 1. omgang. Både Mbappé og Giroud kom til store muligheter for franskmennene.

Danmark stilte uten kaptein Simon Kjær i kampen. I stedet var det Galatasarays Victor Nelsson som fikk muligheten i midtforsvaret.

De holdt det franske angrepet unna de aller største mulighetene, men måtte etter hvert gi tapt.

Scoringer

Etter 60 minutter kunne Mbappé og «Les Bleus» juble for ledermålet. PSG-spissen spilte vegg med Theo Hernández i feltet før han tuppet ballen i mål.

Danmark presset på etter baklengsmålet, og sju minutter senere stanget Barcelona-stopper Christensen ballen i mål på et hjørnespark. Noen minutter senere kom Jesper Lindstrøm til avslutning fra kloss hold, men Lloris parerte flott. Også Martin Braithwaite var nære for de hvitkledde.

Frankrike kom til flere sjanser i jakten på seier og direkte avansement, og fire minutter før slutt kunne Mbappé juble igjen. Antoine Griezmann la flott inn på bakerste stolpe, der Mbappé enkelt styrte ballen i nettet med låret.

---

FAKTA

VM lørdag, gruppe D, 2. runde:

Frankrike – Danmark 2-1 (0-0)

42.860 tilskuere.

Mål: 1-0 Kylian Mbappé (61), 1-1 Andreas Christensen (68), 2-1 Mbappé (86).

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.

Gult kort: Jules Koundé, Frankrike, Andreas Christensen, Andreas Cornelius, Danmark.

Frankrike (4-2-3-1): Hugo Lloris – Jules Koundé, Dayot Upamecano, Raphaël Varane (Ibrahima Konaté fra 74.), Theo Hernandez – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé (Kingsley Coman fra 74.), Antoine Griezmann (Youssouf Fofana fra 90.), Kylian Mbappé – Olivier Giroud (Marcus Thuram fra 62.).

Danmark (3-4-3): Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson – Rasmus Kristensen (Alexander Bah fra 90.), Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle – Jesper Lindstrøm (Christian Nørgaard fra 85.), Andreas Cornelius (Martin Braithwaite fra 46.), Mikkel Damsgaard (Kasper Dolberg fra 74.).